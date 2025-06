La Power Basket "emigra" da Salerno e si trasferisce al PalaCoscioni Appello ai tifosi: "Continuate a sostenere con orgoglio i colori gialloblù"

La LDR Power Basket comunica che, a partire dalla prossima stagione sportiva, tutte le attività della prima squadra, che prevede la partecipazione al campionato di Serie B Nazionale, saranno trasferite presso il PalaCoscioni di Nocera Inferiore.

La decisione si inserisce in un più ampio percorso di crescita e consolidamento che il club sta portando avanti con determinazione e visione strategica. Il PalaCoscioni rappresenta una soluzione logistica funzionale e adeguata alle esigenze del progetto tecnico e imprenditoriale, in grado di offrire una maggiore capienza, una struttura moderna e nuovi scenari di sviluppo sportivo e organizzativo, coerenti con le ambizioni societarie.

La società desidera rivolgere un sentito ringraziamento alla città di Salerno, all’Amministrazione Comunale e alle numerose imprese del territorio che, con il loro sostegno, hanno contribuito in maniera determinante a un triennio sportivo straordinario, caratterizzato da tre promozioni consecutive: un cammino entusiasmante, ricco di emozioni, che resterà indelebile nella storia del club.

La dirigenza - rappresentata dal presidente Luca Renis, dai vicepresidenti Roberto Marrazzo e Umberto Mauro, e dal direttore generale Carmine Parrella – intende infine esprimere profonda gratitudine ai tifosi, che in queste ore stanno manifestando grande affetto attraverso messaggi e telefonate.

L’auspicio è di ritrovarli numerosi anche al PalaCoscioni, per continuare insieme a sostenere con orgoglio i colori gialloblù, puntando sempre più in alto.