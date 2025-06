Givova Scafati Basket: ecco Fresno per il roster 2025/2026 L'italo-argentino: "Sono contento di lavorare ancora con coach Crotti"

Lucas Fresno è un nuovo giocatore della Givova Scafati. "Innanzitutto voglio ringraziare la società per l’interesse mostrato fin dall’inizio nei miei confronti. Non è stato difficile scegliere questa destinazione, gratificato dalla prospettiva che una realtà importantissima come Scafati abbia puntato gli occhi su di me. - ha spiegato l'italo-argentino, quarto colpo di mercato dopo Bortolin, Caroti e Stefanini - Sono anche contento di lavorare ancora con coach Crotti. Non vedo l’ora di conoscere i tifosi e sono sicuro che porteremmo Scafati dove merita".

Il gm Mirenghi: "Ci aspettiamo molto da lui"

Con Lucas Fresno abbiamo scelto un giocatore perfetto per coniugare ambizioni immediate e desiderio di costruire qualcosa per il futuro. - ha spiegato il general manager dello Scafati Basket, Antonio Mirenghi - Si tratta di un ragazzo che a soli 21 anni è stato uno dei protagonisti assoluti della B nazionale, vanta esperienza di A2 ed è già stato allenato da Alessandro Crotti. Ci aspettiamo molto da lui e siamo convinti che sarà una delle rivelazioni del campionato".

La scheda

"Talento, gioventù e ambizione rappresentano la potente miscela cestistica di Lucas Fresno, 21enne atleta italo-argentino ingaggiato dalla Givova Scafati, che approda in gialloblu dopo una stagione con numeri esaltanti a Capo d’Orlando. La guardia-ala del 2004, 195 centimetri di altezza, ha anche esperienze in A2 con la Stella Azzurra Roma, squadra nella quale si è formato dopo l’arrivo in Italia dal Sudamerica e i primi campionati giovanili con lo Sporting di Mar de Plata. A soli 19 anni è già protagonista in B prima con Taranto e poi con Avellino, squadra allenata da Alessandro Crotti con la quale ottiene la promozione in A2. La consacrazione durante questa stagione in Sicilia. A Capo d’Orlando è il miglior realizzatore del club in stagione regolare, con una media di 15,5 punti a partita accompagnati da 4,7 rimbalzi e 2,2 assist. Con la nazionale argentina under 19 ha disputato nel 2023 il Mondiale di categoria".