Pallanuoto A1. Rari Nantes Salerno: triennale per il difensore Mattia Fortunato Innesto giovane ma interessante per il sodalizio salernitano

La Rari Nantes Salerno ufficializza l’arrivo in giallorosso di Mattia Fortunato, difensore classe 2004, proveniente dall’Aktis Acquachiara. Giovane ma già esperto, Fortunato rappresenta un prospetto interessante del panorama pallanuotistico italiano: ha nel proprio palmarès uno Scudetto Under 18 conquistato con la Roma Vis Nova, e ha già accumulato esperienze significative nei principali campionati nazionali.

“Con l’acquisto di Mattia Fortunato, che seguiamo già da tempo, continua quel percorso che abbiamo iniziato lo scorso anno di inserire giocatori giovani ed interessanti nella rosa della prima squadra”, ha dichiarato il direttore sportivo Mariano Rampolla. “Mattia si è legato alla Rari per i prossimi tre anni. È un giocatore che, nonostante la giovane età, ha già una buona esperienza e sono convinto che ha ancora ampi margini di miglioramento”.

Il tecnico Christian Presciutti ha così dichiarato: “Diamo il benvenuto nella famiglia Rari a Mattia, un ragazzo con una forte ambizione personale e sportiva. Mattia è un giocatore duttile, può ricoprire più ruoli e ha grandi capacità di tiro. Sono sicuro che, qui da noi, potrà continuare il suo percorso di crescita e togliersi delle grandi soddisfazioni”.

Mattia Fortunato ha espresso con queste parole tutta la sua emozione per l’inizio della nuova avventura triennale: “Sono felice ed estremamente entusiasta di annunciare il mio arrivo alla Rari Nantes Salerno. Per me è un onore poter vestire questa calottina e unirmi a un gruppo ambizioso, ricco di storia e tradizione. Non vedo l’ora di iniziare questa nuova avventura, di mettermi a disposizione della squadra e dare il massimo, in acqua e fuori, per raggiungere insieme grandi traguardi. Un grazie alla società per la fiducia, a mister Presciutti e ai tifosi: ci vediamo presto in piscina! Forza Rari Nantes Salerno”.