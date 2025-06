Pallanuoto A1. Colpo di mercato della Rari Nantes Salerno: arriva Do Carmo L'attaccante della della Nazionale francese indosserà la calottina giallorossa

La Rari Nantes Salerno comunica l’ingaggio di Denis Do Carmo, attaccante classe 1996 e giocatore della Nazionale francese. Reduce da un’ottima stagione con il Cercle 93, formazione di vertice del campionato francese, Do Carmo si prepara ora ad affrontare la sua prima esperienza nel campionato italiano di Serie A1, con la calottina giallorossa.

Con 51 gol realizzati nella stagione 2023/24, è stato il secondo realizzatore della stagione nella massima serie francese. In ambito internazionale, ha indossato stabilmente la calottina dei Bleus in importanti competizioni come i Mondiali di Fukuoka 2023 e la World Cup Division One, distinguendosi per velocità e capacità realizzativa.

Il ds Mariano Rampolla commenta così l’operazione: “L’acquisto di Do Carmo ci consente di inserire un attaccante importante nel roster della squadra. Nazionale francese del 1996, sono convinto che porterà sia esperienza all’interno del gruppo che tantissime soluzioni offensive, con la sua velocità e con la sua propensione a realizzare molti gol. Era stato contattato anche da altre società di Serie A1 e quindi siamo contenti che ha scelto i colori giallorossi.”

Il tecnico Christian Presciutti dichiara: “Sono contento dell'arrivo di Denis Do Carmo, attaccante della Nazionale Francese. È alla prima esperienza in Italia ma sono sicuro che si adatterà presto al nostro campionato. Con il nuovo regolamento e il campo a 25 metri, Denis porterà tanto dinamismo e un grande contributo a tutta la squadra. Benvenuto nella Rari.”

Le prime parole del nuovo attaccante giallorosso, Denis Do Carmo: “Sono molto felice e orgoglioso di unirmi alla Rari Nantes Salerno e di aiutare il club a raggiungere i suoi obiettivi. Non vedo l’ora di lavorare con l’allenatore Christian Presciutti. Sono impaziente di iniziare questa nuova avventura e sono sicuro che faremo grandi cose insieme. Grazie alla società per la fiducia. A presto!”