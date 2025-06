Givova Scafati Basket: ecco Rei Pullazi in gialloblu "Ci sono grandi ambizioni, proprio questo aspetto mi ha spinto ad accettare"

Rei Pullazi è un nuovo giocatore della Givova Scafati. "Sono molto felice di essere qui e desidero ringraziare il patron Nello Longobardi, tutta la società e coach Crotti per il forte interesse dimostrato nei miei confronti sin dal primo momento. - ha affermato il cestista - Ho percepito fin da subito grande passione ed entusiasmo, elementi per me fondamentali. Sono entusiasta di ritrovare compagni con cui ho già giocato e vinto. Non vedo l’ora di conoscere anche gli altri ragazzi. A Scafati ci sono grandi ambizioni ed è proprio questo che mi ha spinto ad accettare: vogliamo riportare entusiasmo in una piazza calda, con tifosi pieni di passione. Sarà fondamentale sentire il loro supporto durante tutta la stagione. Un grande abbraccio ai nostri sostenitori, ci vediamo al palazzetto!".

Longobardi: "Scafati c'è, batte colpi continuamente"

"L’arrivo di Rei Pullazi è l’ultimo tassello di un gruppo di giocatori italiani di alto livello e con gli attributi. ha spiegato il patron del club gialloblu, Nello Longobardi - Abbiamo ingaggiato atleti che hanno già dimostrato in carriera attitudine a vincere e notevole qualità tecnica. Questa fase di costruzione della squadra fa capire a tutti che abbiamo perso tanto l’anno scorso, ma abbiamo voglia di ritornare a vincere con la nostra gente. Con questa squadra, con la convinzione di puntare in alto e con la guida tecnica di coach Crotti, stazioneremo nelle prime posizioni del prossimo campionato di A2, che si preannuncia davvero molto difficile e competitivo. Il progetto di crescita è chiaro: i giocatori che abbiano finora ingaggiato hanno tutti contratti biennali, ad eccezione di Mascolo che ha firmato addirittura un triennale. Il piano è quindi evidente, vogliamo tornare al piano superiore al massimo entro due anni. E lì fare qualcosa di meglio rispetto alla retrocessione dello scorso anno. Scafati c’è, batte colpi continuamente. - ha aggiunto Longobardi - L’ingaggio di questi giocatori e dello staff tecnico lo dimostrano. Avremo rispetto per tutte le altre squadre, ma mai timore perché abbiamo un roster di ragazzi di gran carattere, spessore e qualità tecnica. Un benvenuto a Rei, così come agli altri sette atleti che sicuramente ci regaleranno un anno di grandi soddisfazioni. Ora il nostro focus è sulla scelta dei due giocatori americani. Inseriremo un 45 e un 23 per completare l’opera e iniziare la cavalcata a metà agosto verso il prossimo campionato".

La scheda

"Rei Pullazi, 32 anni, ala di 203 centimetri, vincitore quest’anno del campionato di A2 con Udine, è l’ottavo sigillo nel roster della Givova Scafati. Il club gialloblu completa così la prima fase di acquisizione di giocatori messi a disposizione di coach Alessandro Crotti dopo gli ingaggi di Matias Bortolin, Lorenzo Caroti, Lucas Fresno, Antonio Iannuzzi, Bruno Mascolo, Marco Mollura e Gabriele Stefanini. Cresciuto cestisticamente nelle giovanili della Virtus Roma, Pullazi in carriera ha vinto due campionati consecutivi di A2, quest’anno con Udine e il precedente con Trapani, e due edizioni della Supercoppa Lnp: nel 2019 con Tortona e nel 2023 con Trapani. Capace di ricoprire più ruoli, giocatore combattivo e dotato di un ottimo tiro, ha esordito anche in Eurocup con la squadra della Capitale. Atleta dal rendimento sempre costante, ha vestito anche le canotte di Legnano, Bergamo, Forlì e Urania Milano. Nell’ultima stagione con Trapani Shark ha fatto registrare medie di 8,4 punti e 4,6 rimbalzi a partita".