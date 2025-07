Calcio, si rinnova l'intesa tra il Sudtirol ed il gruppo salernitano Iovine Nuovo accordo triennale: progetto incentrato sulla sicurezza e sulla prevenzione

Il legame tra il FC Südtirol, società di calcio di serie B, ed il gruppo (salernitano) Iovine si rafforza ulteriormente. Le due realtà, che negli ultimi tre anni hanno costruito un rapporto solido e proficuo, hanno annunciato ufficialmente il rinnovo della partnership per il prossimo triennio. Un'intesa che conferma la volontà reciproca di proseguire lungo un percorso comune fondato su valori condivisi quali professionalità, innovazione e cultura.

A sottolineare l’importanza e il valore di questa partnership è stato Dietmar Pfeifer, amministratore delegato dell’FC Südtirol, che ha dichiarato: “L’F.C. Südtirol ha avuto il piacere di conoscere Luca Iovine e di instaurare con lui, e con il suo valido team, un proficuo rapporto di consulenza professionale su più fronti e settori. Una collaborazione di assoluto spessore e importanza, che ha permesso di riscontrare grande competenza, puntualità e precisione, oltre che assoluta affidabilità, principi che si sposano perfettamente con la cultura del lavoro dell’FC Südtirol”.

Parole che evidenziano come la partnership rappresenti una vera alleanza strategica in cui la crescita del club passa anche attraverso l’adozione di prassi aziendali d'eccellenza, veicolate dalla società di consulenza salernitana. La collaborazione riguarda l’ambito societario ma si estende agli aspetti sportivi, dove l'attenzione alla sicurezza e alla prevenzione rivestono un ruolo centrale. Un aspetto, questo, sottolineato anche da Danilo Chiodi, preparatore atletico dell’FC Südtirol, che ha voluto condividere la propria esperienza diretta con Luca Iovine nell’ambito della formazione: “Ho avuto il piacere di collaborare con Luca Iovine nell’ambito della formazione e posso affermare con convinzione che la sua competenza e il suo approccio rappresentano un valore aggiunto concreto. Ritengo infatti che la formazione sia un elemento fondamentale per il funzionamento efficace di qualsiasi azienda”.

“Luca Iovine è riuscito a sensibilizzare allenatori, atleti e lavoratori su tematiche fondamentali ma spesso trascurate, contribuendo a diffondere una vera cultura della prevenzione. Questo approccio non solo riduce i rischi, ma produce effetti tangibili sul rendimento individuale e sul benessere collettivo. In qualità di preparatore atletico, sono particolarmente consapevole di quanto la prevenzione sia fondamentale anche nell’area sportiva: tutelare la salute e l’integrità fisica degli atleti è indispensabile per garantire performance durature e di qualità. Il suo contributo va oltre l’aspetto tecnico: promuove un clima di fiducia, consapevolezza e responsabilità condivisa, elementi essenziali per il successo e il buon funzionamento di qualsiasi squadra, sia essa un gruppo sportivo o un’organizzazione aziendale”.

Parole che confermano l’importanza della prevenzione e della formazione come pilastri non solo nel contesto aziendale, ma anche in quello sportivo, dove la cultura ed il benessere psicofisico degli atleti è la base per risultati sostenibili e di lungo termine.

A chiudere il cerchio di questa importante intesa è Luca Iovine, founder di Gruppo Iovine, che ha espresso tutta la propria soddisfazione per il rinnovo della partnership con il club biancorosso per altri tre campionati, fino al 2028: “Siamo orgogliosi e soddisfatti di poter proseguire per altri tre anni questo percorso al fianco di una realtà seria, ambiziosa e ben strutturata come l’FC Südtirol. Per noi rappresenta non solo una collaborazione professionale ma un progetto culturale in cui crediamo fortemente. Lo sport può essere un grande veicolo di trasmissione di valori positivi ed a Bolzano abbiamo trovato una piattaforma ideale per divulgare i nostri principi. In futuro affronteremo con la società tematiche mai toccate altrove in ambito calcistico; non si tratterà tuttavia di rivoluzione, ma di evoluzione culturale, in perfetto stile altoatesino”.

Il rinnovo del rapporto di collaborazione tra FC Südtirol e Gruppo Iovine si inserisce dunque in un contesto più ampio, in cui sport, impresa e comunità si incontrano per creare valore condiviso. Una collaborazione che guarda al futuro, mettendo al centro professionalità, benessere, innovazione, elementi imprescindibili per affrontare le sfide che attendono sia sul campo che fuori.