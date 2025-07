Pallamano A1. Jomi Salerno, Pisapia: "La stella è solo un punto di ripartenza" A giorni saranno annunciati direttore tecnico e nuovi acquisti. Previsti innesti anche in società

Dopo aver conquistato il decimo titolo e aver cucito sul petto la prestigiosa stella, la Jomi Salerno è pronta a ripartire con determinazione in vista della prossima stagione. La società guarda al futuro con ambizione, con l’obiettivo di confermarsi ai vertici e di crescere ulteriormente sotto ogni profilo: tecnico, organizzativo e comunicativo. A fare il punto della situazione è stato il presidente Mario Pisapia, che ha tracciato un bilancio e delineato le prospettive per il nuovo ciclo che sta per iniziare:

“Desideriamo innanzitutto rivolgere un sentito ringraziamento alle atlete e al tecnico Thierry Vincent, che, pur in procinto di intraprendere nuovi percorsi, hanno dato un contributo fondamentale alla conquista del titolo in questa stagione. Grazie di cuore per l’impegno, la dedizione e la professionalità dimostrati nel servire con passione i colori della Jomi Salerno. La società conserverà sempre con affetto il ricordo del vostro apporto e vi augura il meglio per il futuro, con profonda gratitudine.

Nei prossimi giorni annunceremo il nome del nuovo direttore tecnico, una figura in cui riponiamo grande fiducia e che riteniamo essere quella giusta per avviare un nuovo ciclo sportivo. A seguire, comunicheremo progressivamente anche i nuovi innesti che andranno a rinforzare il roster in vista della prossima stagione. La stella conquistata rappresenta un traguardo prestigioso, ma anche un punto di ripartenza.

Siamo pronti a rilanciare con rinnovata ambizione, avviando una riorganizzazione dell’assetto societario. Saranno infatti introdotte nuove figure professionali che contribuiranno allo sviluppo e al rafforzamento del brand della pallamano a Salerno, sia in ambito femminile che maschile. I nostri obiettivi per il futuro sono chiari: confermarci sul piano tecnico e, al contempo, crescere sotto il profilo organizzativo, manageriale e comunicativo”.