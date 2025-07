Cavese, si riparte col nuovo corso: "Parole d'ordine visione e lungimiranza" Presentazione per il ds De Liguori e per il tecnico Prosperi. Lamberti: "Vogliamo il nuovo stadio"

La Cavese riparte. Gli aquilotti ripartono con una conferenza stampa di presentazione del nuovo direttore sportivo Vincenzo De Liguori e del nuovo tecnico Fabio Prosperi. A fare gli onori di casa il presidente Alessandro Lamberti. “Andiamo in continuità con una scelta chiara come quella legata a De Liguori. Con mister Prosperi invece sono sicuro che andremo ad instaurare un rapporto duraturo. Ringrazio Logiudice e Maiuri per l’importante lavoro fatto. Dispiace per quello che ci è stato nella separazione con Logiudice perché voleva una buonuscita ed è per questo che ho preferito esonerarlo. Mentre per Maiuri mi è dispiaciuto sentire che è andato via perché abbiamo trattato male il ds. La realtà è che quando ci giocavamo i playoff il mister ha portato avanti dei colloqui. Quindi lui maturava l’addio molto prima. Dispiace che da quando ha preso un incarico così importante come essere l’allenatore del Cerignola ha passato molto tempo a chiamare i miei calciatori. E questo dispiace.

Il presente? Spiego però il perché di questa scelta drastica. Nel direttore De Liguori ho una stima profonda e ha un entusiasmo che mi ha conquistato. La sua è stata una scelta ponderata perché quando abbiamo pensato di non continuare con Logiudice mi sono fidato di un dirigente che ha visione, lungimiranza, voglia di fare. Prosperi invece è una scelta chiara per il suo modo di giocare, per la sua non paura di intraprendere il progetto in una società stabile e nella quale conta far giocare i giovani. Scenderemo in campo con quattro 2004 come base”.

Si avanza anche sul tema centro sportivo

Lamberti prova ad accelerare anche sullo stadio Simonetta Lamberti e sul centro sportivo: “Parliamo di progetti a medio-lungo termine. Quest’anno abbiamo studiato le possibilità sullo stadio, ascoltando anche le idee delle comunità e immaginando come riqualificarlo e come poter lavorare anche per la realizzazione del centro sportivo. Domani presenteremo uno studio di fattibilità all’amministrazione comunale e lo riteniamo ottimale. Capiremo quali saranno le idee sia del comune che della Regione. Lo stadio verrebbe rifatto a pezzi, polifunzionale anche per ospitare eventi. Reputo questo un intervento così importante che deve essere sostenuto da tutti”.

Il nuovo corso tecnico

La parola passa poi al tecnico Fabio Prosperi: “I giovani sono il futuro e non conta il blasone e la piazza perché il campo è identico ovunque. Ci attende un lavoro lungo, difficile ma è un percorso che ci deve portare ad un obiettivo comune, sapendo che sarà tortuoso. L’impatto è stato positivo, toccando e sentendo la disponibilità della squadra. Non mi farò ingannare da un allenamento ma le basi ci sono”.

Emozionato Vincenzo De Liguori: “Sono felice di questa opportunità in una piazza gloriosa. Per il progetto tecnico non cambierà niente rispetto allo scorso anno. C’è la richiesta di giocare con quattro 2004 e servirà avere titolari e riserve che sono all’altezza. Tutti i ragazzi si sono superati lo scorso anno perché hanno fatto un campionato importante. Proveremo ad aumentare i calciatori di proprietà”. Infine una menzione a Logiudice: “Mi ha voluto alla Cavese ed insieme abbiamo vissuto successi importanti. Ho fatto di tutto per farlo restare ma non ci sono riuscito”.