Pallamano A1. Nuovi ingressi nel management della Jomi Salerno Renato De Santis sarà il nuovo direttore generale, Giovanni Nasta il direttore sportivo

La Jomi Salerno ufficializza l’ingresso di due nuove figure apicali all’interno della propria struttura dirigenziale. Renato De Santis sarà il nuovo direttore generale del club, mentre Giovanni Nasta ricoprirà il ruolo di direttore sportivo, dando così il via a una nuova fase nel percorso della società salernitana, con l’ambizione di rafforzare la propria identità vincente e proiettarsi con determinazione verso il futuro.

Due figure che rappresentano, in modi diversi, il legame profondo tra la pallamano e la città di Salerno, unite da esperienza, passione e spirito di servizio.

Renato De Santis è tra i nomi più significativi nella storia della pallamano salernitana. Tra i fondatori nel 1985 della storica Handball Salerno, nata tra i banchi del Liceo Classico “F. De Sanctis”, fu anche il primo tecnico della formazione femminile, guidandola fino all’approdo nella massima serie tra la fine degli anni ’80 e l’inizio degli anni ’90. Dopo aver lasciato i ruoli tecnici e dirigenziali per motivi professionali, ha continuato a seguire con passione le sorti della squadra, prima da tifoso e poi da genitore di una delle atlete di punta del club campione d’Italia.

Le sue prime parole da direttore generale: “Mi è sembrato doveroso, data l’amicizia che mi lega a Mario Pisapia, fare questo tuffo nel passato e apportare il mio modesto contributo affinché, dopo 40 anni, la società possa, grazie a nuove energie, avviare ancora migliori e diverse iniziative sportive e non solo. Per quanto riguarda l’aspetto meramente agonistico, gli obiettivi restano sempre gli stessi: lottare per confermarsi ai vertici”.

A fargli da spalla in questa nuova fase sarà Giovanni Nasta, volto noto della pallamano italiana, con un passato importante da allenatore e protagonista in panchina a Salerno, Dossobuono, Oderzo e, fino a poche settimane fa, Pontinia. Con la nuova carica da direttore sportivo, Nasta torna a Salerno in una veste diversa, ma con lo stesso entusiasmo di sempre.

“Tornare a casa fa sempre un certo effetto. Anche da avversario, giocare a Salerno è stato sempre speciale, ma oggi sono felice e motivato di poter tornare a far parte della PDO, una delle migliori realtà italiane. La chiamata del club mi ha riempito d’orgoglio e non ho esitato ad accettare: per me è un onore contribuire agli obiettivi di una società così ambiziosa. A Pontinia ho vissuto cinque anni bellissimi, circondato da persone straordinarie in una comunità che ama la pallamano. È stato un ciclo importante, che si è concluso per cause indipendenti dalla volontà di tutti, ma che porterò sempre nel cuore.

Ora però si apre una nuova pagina. Tornare a Salerno rappresenta una crescita personale e professionale: qui ho vissuto le mie prime grandi emozioni da allenatore e oggi, con maggiore consapevolezza, le sensazioni sono ancora più intense. Sarò in una veste diversa, pronto a dare tutto per il club che mi ha dato fiducia, in un anno speciale in cui la maglia porta non solo il tricolore, ma anche una stella che vale tanto per tutta Salerno”.

Con queste due figure di grande esperienza e passione, la Jomi Salerno si prepara ad affrontare una nuova stagione con solide basi e nuove energie, continuando il suo cammino ai vertici della pallamano femminile italiana.