Cavese, successo sul Chieti: decidono Macchi e Fella Ultimo test con il sorriso per i metelliani a Rivisondoli

Si chiude con il sorriso il precampionato della Cavese. A Rivisondoli, la squadra metelliana supera 2-0 il Chieti, club militante nel campionato di Serie D. Succede tutto nel primo tempo, con i gol di Macchi (26') e Fella (32') che indirizzano il match in favore degli aquilotti.

Il Chieti prova subito a mettere i brividi con De Sousa ma Boffelli è attento. La Cavese cambia passo e, dopo aver sfiorato il vantaggio con Guida, mette la freccia: Macchi raccoglie in area un pallone vagante e fulmina l'estremo difensore avversario. Sei minuti dopo, Fella mette a sedere un difensore e dal limite trova il palo lungo per il 2-0. Prima del gong, proprio Fella manca il colpo del 3-0.

La ripresa si apre con la classica girandola dei cambi. Sorrentino è il più scatenato di tutti è in più di una circostanza manca il colpo del tris. Il Chieti ci prova con il pericoloso Cascio: il numero 18 va vicinissimo al 2-1 ma sbatte sul palo. Nel finale Sorrentino trova la traversa a dirgli di no. È l'ultimo brivido, con la Cavese che vince 2-0.