Cavese, Prosperi: "Siamo un cantiere aperto, Fella un esempio" Il tecnico dopo il successo sul Chieti: "La squadra ha spirito e passione. Coppa Italia un test"

Nuovo successo. La Cavese chiude il ritiro di Rivisondoli con il successo sul Chieti. Fabio Prosperi si gode le buone impressioni arrivate dal campo: “Siamo soddisfatti perché venivamo da giorni di lavoro con carichi pesanti ma la squadra ha risposto bene. I ragazzi sono stati presenti, hanno tenuto bene il campo. Nonostante le assenze e con tanti under abbiamo dimostrato attitudine, cercando di prendere le indicazioni positive. Ora dobbiamo migliorare e perfezionare gli aspetti che non hanno funzionato. Anche sotto il profilo tattico stiamo cercando di trovare diverse soluzioni, anche chiedendo a Fella grande applicazione. Per me è un esempio da seguire: se questo è l’atteggiamento del calciatore più importante tutti devono prendere lezione. Quello spirito non deve mai mancare perché sappiamo che ci sarà da soffrire.

Bilancio sul ritiro? Da un punto di vista dell’atteggiamento ho avuto risposte ottimali. Siamo un cantiere aperto. Arriveremo alla Coppa Italia non con tantissimi allenamenti ma ci servirà per capire dove siamo e come poter arrivare al meglio al debutto in campionato”.