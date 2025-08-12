Cavese, primo divieto della stagione: niente trasferta a Potenza Primo semaforo rosso per i tifosi degli aquilotti

Dal bagno d'affetto e calore di Rivisondoli al silenzio di Potenza. Inizia subito con un semaforo rosso la stagione dei tifosi della Cavese. Il Prefetto della provincia di Potenza in vista della gara di Coppa Italia Potenza-Cavese, in programma Sabato 16 Agosto ore 18 presso lo Stadio "Alfredo Viviani", ha decretato il divieto di vendita dei tagliandi ai residenti nella provincia di Salerno. Una consuetudine per i supporters blufoncè, costretti dunque a seguire da lontano gli aquilotti nel debutto stagionale.

A far da contraltare però al divieto per i tifosi c'è il grande calore che la piazza sta testimoniando a squadra e società. A Rivisondoli, nel test con il Chieti, la voce degli ultras ha scaldato il sabato e ha fatto salire alle stelle il termometro della passione. Tutto testimoniato anche dal numero degli abbonamenti, salito a quota 700 tessere sottoscritte.