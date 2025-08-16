Potenza-Cavese, le probabili formazioni. Prosperi: "Voglio risposte" I metelliani debuttano in Coppa Italia. Prosperi fa le prove generali

Inizia la stagione della Cavese. Alle ore 18:00, la squadra metelliana scende in campo a Potenza per il primo turno di Coppa Italia Serie C. Mister Prosperi deve fare i conti con le defezioni di Peretti, Diarrassouba, Rizzo, Vitale e Lamberti. Si riparte dal 3-4-2-1, con Boffelli protetto da Evangelisti, Piana e Loreto. A centrocampo sugli esterni agiranno Macchi e Pelamatti, mentre al centro del campo saranno Suplija e Fornito a fare da diga. Fella e D’Incoronato saranno i due rifinitori alle spalle di Sorrentino.

"Curiosità e fiducia"

In conferenza stampa, Prosperi ha presentato la sfida di Potenza: “Mi aspetto di capire a che punto siamo perché ci darà modo di capire dove dobbiamo migliorare e dove intervenire sulla squadra. Dai ragazzi mi aspetto risposte in maniera corretta rispetto a quello che abbiamo fatto fino ad adesso. C’è grande curiosità ma anche consapevolezza di aver approcciato a questa sfida iniziando a lavorare solo da mercoledì dopo il ritiro di Rivisondoli”. Infine una chiosa sul mercato: “Siamo in attesa di completarci e cercando di farlo nel modo migliore possibile, in questo momento stiamo affrontando qualche piccola carenza ma così come altre squadre del nostro girone".

Potenza-Cavese, le probabili formazioni:

Potenza (4-3-3): Alastra; Adjapong, Camigliano, Bachini, Burgio; Ghisolfi, Errardi, Felippe; D'Auria, Anatriello, Petrungaro. Allenatore: De Giorgio.



Cavese (3-4-2-1): Boffelli; Evangelisti, Piana, Loreto; Macchi, Suplija, Fornito, Pelamatti; D'Incoronato, Fella; Sorrentino. Allenatore: Prosperi.