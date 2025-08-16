Potenza-Cavese 1-0, ko al debutto per i metelliani: decide Anatriello Un gol manda al tappeto gli aquilotti. Non basta la reazione nella ripresa

Inizia con una sconfitta la stagione della Cavese. A Potenza, la squadra campana viene battuta 1-0, eliminata dalla Coppa Italia Serie C. Decide un guizzo di Anatriello nel cuore del primo tempo che manda al tappeto gli aquilotti, con non pochi rimpianti per il forcing finale senza però trovare il gol del pari.

La prima Cavese di Prosperi è nel segno del 3-4-2-1, con Fella e D’Incoronato alle spalle di Guida. La partenza degli aquilotti è difficoltosa, con il Potenza che va vicino al vantaggio con Petrungaro (5’). La Cavese si accende con Fella: il capitano apre l’azione che termina con una conclusione sul fondo di Fornito (18’). Alastra ferma Fella con una super parata (24’), preludio al vantaggio casalingo: Petrungaro serve Anatriello che fa secco Boffelli (25’).

Prosperi lancia nella mischia subito dopo l’intervallo Munari in mezzo al campo e Sorrentino. Il primo pericolo della ripresa è firmato da Petrungaro che viene stoppato da un attento Boffelli (50’). La Cavese si accende con Munari e con il solito Fella che impegna Alastra. Nel finale chance anche per Fusco che ha il compito di creare il pericolo maggiore: la sua giocata permette a Sorrentino di calciare da buona posizione ma sbattendo su Alastra. L’ultima emozione di una sfida che si chiude con il ko dei blufoncè.

Potenza-Cavese 1-0, il tabellino

RETE: 25’ pt Anatriello (P)

POTENZA (4-3-3): Alastra; Burgio, Camigliano, Bachini, Adjapong; Erradi (28’ st De Marco), Siatounis, Ghisolfi (18’ st Felippe); Petrungaro (43’ st Riggio), Anatriello (18’ st Caturano), D’Auria (28’ st Mazzeo).

In panchina: Caporaso, Cucchietti, Landi, Maisto, Bura, Selleri, Gabriele. Allenatore: Pietro De Giorgio.

CAVESE (3-4-3): Boffelli; Evangelisti, Piana, Loreto; Macchi (28’ st Amerighi), Fornito (28’ st Barone), Suplja (1’ st Munari), Pelamatti; D’Incoronato (1’ st Sorrentino), Guida (33’ st Fusco), Fella.

In panchina: Manzo, Iuliano, Di Paola, Nunziata, Maiolo, Iurgens, Bolcano. Allenatore: Fabio Prosperi.

ARBITRO: Viapiana (Catanzaro). Assistenti: Signorelli – Gigliotti. Quarto uomo: Totaro.

NOTE. Spettatori: 1812. Recupero: 1’ pt e 4’ st. Ammoniti: Suplja (C), Evangelisti (C), Guida (C), Siatounis (P).