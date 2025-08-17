Potenza-Cavese 1-0, Prosperi: "Giudizio positivo, i giovani devono accelerare" Il tecnico: "Era un battesimo del fuoco e abbiamo risposto bene. Mercato? Serve completare"

Fabio Prosperi ha commentato in sala stampa il ko della Cavese con il Potenza nel primo turno di Coppa Italia di serie C. Per il tecnico però tante le indicazioni arrivate dal campo: “Abbiamo fatto il battesimo del fuoco contro una squadra come il Potenza che darà fastidio anche alla tre super favorite del campionato. Il mio giudizio è positivo. Abbiamo tenuto bene il campo, siamo riusciti a creare pericoli rispondendo bene anche fisicamente, segnale che in ritiro abbiamo fatto spinto tanto e bene. Dispiace per il gol arrivato da un calcio d’angolo a favore. Però sono errori che possono capitare, soprattutto per una squadra molto giovane e che va aspettata perché sono di grande prospettiva. Devono accelerare il loro processo di comprensione della categoria. Ora dobbiamo continuare a lavorare per migliorare e per far sì che la salvezza, anche all’ultima giornata, possa arrivare. Sono sicuro che con questo spirito e con quest’attaccamento ce la faremo, lottando fino alla fine”.

Il tecnico si sofferma anche sul mercato, con l’arrivo di Cionek che sarà disponibile per il debutto in campionato: “Sappiamo che ci dobbiamo completare, lo sa bene anche la società. Ora però devo concentrarmi sul campo, lasciando al club la possibilità di poter completare la rosa. Io però non posso togliere energie mentali su quello che è il mio impegno quotidiano sul campo”.