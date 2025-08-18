Dopo il debutto in Coppa Italia di serie C con il Potenza senza supporters al proprio fianco, anche per la prima sfida di campionato con il Sorrento la Cavese non potrà fare affidamento sull'apporto del proprio pubblico. Il Prefetto della provincia di Potenza in vista della gara Sorrento-Cavese, in programma Domenica 24 Agosto ore 18 presso lo Stadio "Alfredo Viviani" di Potenza, ha decretato il divieto di vendita dei tagliandi ai residenti nella provincia di Salerno. Inizia dunque con due semafori rossi la stagione esterna per gli ultras aquilotti.
Cavese, nuovo divieto di trasferta: niente supporters col Sorrento
La sfida si giocherà a Potenza senza il calore dei tifosi aquilotti
Cava de' Tirreni.