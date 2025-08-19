Cavese, poker di rinnovi: accordi con Fella, Boffelli, Evangelisti e Loreto Segnale del club aquilotto. Loreto firma fino al 2028, per gli altri tre rinnovo fino al 2027

Quattro rinnovi di contratto nel nome della continuità. La Cavese mette a segno un poker di prolungamenti dei contratti con quattro calciatori considerati fondamentali per mister Prosperi. Gli aquilotti ripartono dal proprio capitano nonché faro a suon di gol: Giuseppe Fella vestirà la maglia numero 10 degli aquilotti fino al 2027, pronto a guidare il reparto offensivo nella difficile missione salvezza. Riconoscimento importante anche per il portiere Valerio Boffelli e Nicolò Evangelisti. Il portiere scuola Napoli, lo scorso anno 29 presenze, ha rinnovato fino al 2027 così come il difensore. Matrimonio più lungo invece per Ciro Loreto. Il difensore classe 1998, protagonista lo scorso anno con 32 presenze e un gol, ha rinnovato il suo contratto fino al 2028.