Cavese, abbraccio squadra-tifosi al Lamberti: "Trasmettere appartenenza" Applausi e carica al gruppo di mister Prosperi. E l'attesa per il derby con la Salernitana si scalda

La Cavese si presenta. In un Simonetta Lamberti gremitissimo, è andato in scena l’abbraccio fra la squadra blufoncè e la tifoseria. Applausi scroscianti ai calciatori che avranno il compito di traghettare il club campano verso la seconda salvezza consecutiva. A vincere la gara dei più acclamati il capitano Giuseppe Fella che ha caricato l’ambiente: “Sono un riferimento per lo spogliatoio? No, provo solo a trasmettere a questi ragazzi la necessità di mettere in campo il cuore, l’anima, così come la gente lo fa ogni istante sugli spalti per questa maglia”. Tanti gli applausi anche per il neo-acquisto Tiago Cionek, al primo bagno di folla in maglia blufoncè.

A chiudere la presentazione il presidente Alessandro Lamberti che ha faticato a nascondere l’emozione: “Non guardo mai il calendario delle partite ma appena uscito ho subito segnato due date che sono il 5 ottobre e il 15 febbraio (ovvero quelle delle date del derby con la Salernitana). Il nostro obiettivo resta la salvezza ma dobbiamo anche trasmettere appartenenza, portare in alto i valori della Cavese. Ogni anno che passa mi sento sempre più legato a questa terra”.

Infine le parole degli ultras alla squadra: “Vogliamo un gruppo di calciatori che sappia essere ambizioso, che sappia pensare in grande, che sappia onorare questa tifoseria”. Tra i messaggi del tifo alla dirigenza blufoncè anche l’annosa questione delle reti di protezione che dividono gli spalti dal campo e i tanti divieti di trasferta che penalizzano squadra e popolo biancoblu. Non sono mancati i cori sfottò nei confronti della Salernitana, segnale di una marcia verso il derby che è già iniziata.