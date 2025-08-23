Sorrento-Cavese, Prosperi: "Debutto con speranza e curiosità. Servono rinforzi" Il tecnico alla vigilia della sfida col Sorrento: "Sarà gara tosta. Var? Speriamo sia aiuto"

Aria di debutto. Fabio Prosperi pensa solo alla salvezza. Alla vigilia di Potenza-Cavese, il tecnico blufoncè sottolinea l’importanza di partire col piede giusto per raggiungere l’obiettivo: “Approcciamo a questa sfida con la speranza e con il desiderio di ottenere un risultato diverso. Tatticamente potremo cambiare qualcosa anche in funzione delle caratteristiche dell’avversario ma ci ragionerò. Arriviamo a questo debutto in campionato dopo una buona prestazione con il Potenza, in una gara difficile. Riconosco a questa squadra il grande lavoro e la disponibilità. Ora però ci sono i punti in palio che fanno la differenza. Ho grande curiosità sulla sfida, su come giocheremo e su quale sarà la prestazione. E poi affrontiamo una squadra organizzata, con valori importanti, che va rispettata”. Poi sul debutto del Football Video Support (FVS): “Può essere un aiuto per gli arbitri, con la speranza di evitare errori grossolani. E’ un’esperienza nuova per tutti. Speriamo che si possa usare al meglio questa tecnologia”.

Il discorso scivola anche sul mercato, con l’addio di Vitale che apre il campo a nuovi rinforzi: “La partenza di Vitale era preventivabile: il ragazzo aveva avuto una richiesta importante, volevo provare un’esperienza diversa ed è stato accontentato anche se non è mai mancato il suo impegno. Sappiamo che dobbiamo rinforzarci, che servono innesti numericamente in alcuni ruoli ma ora devo pensare solo ad allenare lasciando campo alla società”.