Fine settimana intenso e ricco di soddisfazioni per i piloti ACI Salerno I piloti Automobile Club Salerno si confermano protagonisti assoluti

Un fine settimana intenso ha visto l’Automobile Club Salerno nuovamente in grande evidenza su tre fronti diversi del motorsport nazionale. Alla Trofeo Luigi Fagioli di Gubbio, quinta prova del CIVM Supersalita, nonostante condizioni meteo altalenanti che hanno condizionato le prestazioni, i salernitani hanno fatto la differenza. Rosario Iaquinta ha dominato il gruppo E2SH Silhouette con la Lamborghini Huracán ST Evo della Best Lap ottenendo anche il 13 posto nella classifica assoluta.

In GT Giovanni Del Prete con la Ferrari 296 Challenge di Ro Racing ha chiuso quarto di gruppo e terzo di classe, Salvatore Tortora invece in TCR ha vinto gruppo e classe con l’Audi RS3 LMS della Scuderia Ateneo Motorsport. Nel TCR si sono distinti anche Antonio Scorza con l’Audi RS3 LMS DSG della Scuderia Venanzio sempre primo di campionato nella TCR DSG, terzo di gruppo e primo di classe, e Francesco Urti con la Hyundai i30 della Cosenza Corse, sesto di gruppo e quarto di classe. In E1 Italia Alessandro Tortora ha centrato la vittoria della classe 3000 ed è stato secondo di gruppo con la Peugeot 106 della Tramonti Corse, Massimiliano Cormidi con la Wolf GB08 ha chiuso decimo di gruppo e settimo di classe tra le E2SC 1600. In GT Cup Gabriele Mauro su Porsche 911 GT3 Cup ha concluso dodicesimo di gruppo e quarto di classe, mentre in RS Cup Giovanni Loffredo con la Mini JCW è stato terzo di gruppo e terzo di classe RSTC2. Tra le RS 1.6 Turbo Kadija Mourtaji con la Mini Cooper S di Ro Racing ha terminato settima di classe.

Nel CIVM Cataldo Esposito – lo sceriffo - ha dominato la manifestazione portando a casa il primo posto assoluto con la fidata Radical SR4 della scuderia di famiglia Autosport Sorrento Racing, mentre Alessandro Della Rocca ha ottenuto un brillante quarto posto assoluto vincendo il gruppo A-S con la Peugeot 106 A6. Nel Campionato Italiano delle Bicilindriche il portacolori della Tramonti Corse Carlo Rumolo ha conquistato la vittoria in Gara 1 con la Fiat 500, mentre tra le Auto Storiche il pilota Eugenio Barbone ha vinto il 5° Raggruppamento con la Dallara F393 firmando altresì la quarta prestazione assoluta di giornata, e Stefano Falcione ha chiuso secondo di classe Silhouette 700 nel 3° Raggruppamento con la Fiat 700.

Al 30° Slalom Città di Novara di Sicilia, valido per il Campionato Italiano, applausi per Giuseppe Esposito della Scuderia Venanzio, che al volante della SpeedcarXtrem Evo ha lottato fino all’ultimo concludendo 8° assoluto e portando a casa importanti punti per il Campionato Italiano.

La chiusura del weekend è arrivata dalla 16ª Coppa Città di Montesano sulla Marcellana nella nostra provincia di Salerno, dove i salernitani hanno fatto incetta di risultati. Il cavese Marcello Bisogno, con la Fiat 127, è stato straordinario con il 4° posto assoluto e la vittoria di Gruppo e Classe E1 1400. Giovanni Barbarulo, al volante della Renault Clio Williams della Tramonti Corse, ha colto il 7° posto assoluto, imponendosi nella Classe E1 2000 e chiudendo 2° di Gruppo. A completare la top ten Gerardo Coppola, su Renault 5 GT Turbo, che ha centrato il 10° posto assoluto, il 2° di Classe e il 5° di Gruppo E1 1600 TB. Da segnalare anche Andrea Cuomo, con la Lancia Y10 Suzuki dell’Auto Sport Sorrento Racing, 5° di Gruppo E2SH 1150 e 3° di Classe, Nicola Gallina, primo di Gruppo SS e di classe S6 con la Renault Clio RS, ed il giovanissimo Gianmarco Murino, undicesimo di Gruppo e sesto di Classe N1400 con la Peugeot 106.

Un’altra dimostrazione di forza collettiva per l’Automobile Club Salerno, che continua a raccogliere vittorie e piazzamenti di prestigio dalla salita agli slalom, confermandosi tra le realtà più vivaci e competitive del panorama nazionale, potendo contare su numerosi e qualificati piloti con Licenza Aci Sport e Tessera Aci presso Aci Salerno.,