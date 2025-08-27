Pallamano A1. Jomi Salerno, sabato c'è la Supercoppa Italiana contro Erice Dalla Costa: "Sarà fondamentale dare il massimo dal primo all’ultimo minuto"

Proseguono senza sosta i preparativi in casa Jomi Salerno in vista della finale di Supercoppa Italiana, in programma sabato 30 agosto al Palazzetto “Pino Cardella” di Erice. La squadra ha serrato i ranghi e sta lavorando con grande intensità per arrivare al meglio a questo appuntamento tanto atteso.

A sottolinearlo sono anche le parole di Ilaria Dalla Costa: «Siamo reduci dal Trofeo Tacca, un test importante che ci ha permesso di ritrovare il ritmo partita e di ricompattarci come gruppo. Ora tutte le nostre energie sono concentrate sulla Supercoppa: il livello degli allenamenti è altissimo, perché vogliamo conquistare il primo trofeo della stagione. Affronteremo una squadra solida e ben organizzata come l’Erice, perciò mi aspetto una sfida intensa, in cui sarà fondamentale dare il massimo dal primo all’ultimo minuto».

La Jomi arriva dunque all’appuntamento con grande determinazione e la consapevolezza di poter dire la sua. La Supercoppa rappresenta il primo vero banco di prova della stagione e la squadra salernitana è pronta a giocarsi tutte le sue carte per iniziare il nuovo cammino con un trofeo prestigioso in bacheca.