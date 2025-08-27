Basket A2. Salerno Basket ’92, si riparte: primo allenamento al PalaSilvestri In via di definizione il programma delle amichevoli pre-campionato

Primo allenamento ieri pomeriggio per il Salerno Basket ’92 al PalaSilvestri in vista del prossimo torneo di Serie A2. È cominciato il precampionato delle granatine agli ordini di coach Fabio Nardone, sotto gli occhi attenti di patron Angela Somma e del direttore sportivo Aurelio De Sio.

Le granatine cominceranno la stagione il 4 ottobre tra le mura amiche contro la neopromossa Terme Salus Ants Viterbo e iniziano adesso a mettere la giusta dose di benzina nei serbatoi, con l’ausilio di Marianna D’Amato, che curerà la preparazione atletica del gruppo. Presente sul parquet anche l’ultima arrivata sul mercato, l’ungherese Eszter Varga. Nella prima settimana non mancheranno anche le doppie sedute di lavoro.

“Siamo ai nastri di partenza dell’ennesima stagione. Quest’anno la società festeggia 33 anni di attività e ogni volta è come se fosse la prima, tra emozioni e voglia di fare. Abbiamo totalmente rinnovato il gruppo a disposizione dell’allenatore, ringiovanendolo ulteriormente e puntando molto su alcuni profili assolutamente interessanti. Sarà una stagione difficile, come al solito in A2. L’obiettivo resta la salvezza, che dovrà essere costruita soprattutto in casa e con i giusti meccanismi che il coach saprà programmare in questo precampionato”, le parole del diesse De Sio.

Si lavora già per fare gruppo. Ieri sera, dopo il primo allenamento, la squadra e lo staff tecnico-dirigenziale si sono recati in visita ad Amalfi per celebrare la nascita del roster 2025/26 ed ammirare le bellezze della Costiera Amalfitana, grazie alla collaborazione di Travelmar. In via di definizione il programma delle amichevoli. A settembre il Salerno Basket ’92 disputerà almeno 4 test di livello per farsi trovare pronto ai nastri di partenza.