Cavese, nasce il progetto solidale "biglietto sospeso": l'annuncio del club Il club metelliano permetterà l'ingresso allo stadio a quattro tifosi meno fortunati

Un’iniziativa solidale di grande impatto. La marcia d’avvicinamento al debutto interno per la Cavese si apre con una bella sorpresa per tutti i tifosi. Il club blufoncè ha annunciato la nascita del progetto “biglietto sospeso”. L’iniziativa è proposta dall’associazione “Aquile del Nord APS” ed abbracciato con grande piacere dal club biancoblù e da Cavese per il Sociale, pronta anche quest’anno con diverse iniziative coordinate dalla DAO Manuela Pannullo.

Per ogni partita casalinga saranno messi a disposizione quattro biglietti gratuiti: due acquistati dalle Aquile del Nord e due dalla Cavese 1919. Gli ingressi verranno consegnati alla Caritas Diocesana di Cava de’ Tirreni, la quale individuerà di volta in volta coloro che gioveranno dell’ingresso gratuito. Un gesto di grande inclusione e vicinanza per permettere ai sostenitori meno fortunati di poter sostenere la Cavese e vivere l’emozione dello stadio.