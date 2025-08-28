Cavese, colpo per l'attacco: arriva Orlando dal Foggia Il classe 1996 firma un biennale

"Non servirà andare in Florida. Per oggi è qui con noi". Con questo indizio social geografico la Cavese annuncia l'arrivo di un nuovo attaccante. Francesco Orlando è un nuovo attaccante della Cavese. L'esterno offensivo lascia il Foggia e si lega alla squadra blufoncè per le prossime due stagioni. Accordo trovato nelle scorse ore e siglato in questi minuti. Il classe 1996 ritrova la Campania dopo le esperienze con la Salernitana e con la Juve Stabia. Ora l'arrivo in maglia Cavese, andando a rimpolpare un reparto offensivo alla ricerca di qualità ed esperienza. Lo scorso anno ventotto presenze con il Foggia condite da due gol e quattro assist. Ora il compito di dare un contributo prezioso nella rincorsa alla salvezza degli aquilotti.