Agropoli, week end di appuntamenti per l'atletica leggera Passione ed agonismo sulla pista "Pietro Mennea": il programma

Agropoli si prepara a vivere un weekend interamente dedicato all’atletica leggera, con due importanti manifestazioni che riempiranno di passione la pista Pietro Mennea.

Sabato 30 agosto è in programma la terza edizione delle GGGIADI, un evento unico nel suo genere che vedrà protagoniste 12 rappresentative provenienti da nove regioni italiane (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Lazio, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia). Saranno proprio i giudici di gara a scendere in pista, in una kermesse che propone sfide e competizioni capaci di unire sport e convivialità. L’obiettivo è quello di valorizzare e rafforzare il ruolo fondamentale che i giudici rivestono nello sviluppo dell’atletica leggera.



Domenica 31 agosto e lunedì 1° settembre sarà invece la volta del Raduno Regionale Cadetti, appuntamento di grande rilevanza tecnica organizzato dal Comitato Regionale FIDAL Campania. Il raduno rappresenta un momento chiave per il settore tecnico regionale, che avrà l’opportunità di valutare e pianificare al meglio la formazione della squadra che rappresenterà la Campania ai prossimi Campionati Italiani Cadetti di ottobre a Viareggio.



Questi due appuntamenti confermano ancora una volta il forte legame tra Agropoli e l’atletica leggera, con la città cilentana che si pone come punto di riferimento per eventi sportivi di rilievo nazionale e regionale.

