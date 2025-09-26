Pallamano. Genea Lanzara, primo test stagionale in un triangolare di lusso Domani sfide con il Sannio e il Serra Fasano

È tempo di scendere in campo per la GENEA Lanzara, che domani affronterà il primo impegno amichevole della nuova stagione. La squadra di coach Nicolas Balogh sarà protagonista di un triangolare di prestigio contro due formazioni di assoluto livello come il Sannio e il Serra Fasano, entrambe impegnate nel campionato di Serie A Silver.

Per i giovani rossoblù si tratta di una prova di grande interesse, che consentirà di mettere minuti nelle gambe, rodare i meccanismi di gioco e confrontarsi sin da subito con avversari di caratura superiore. Un appuntamento che rappresenta il primo passo verso l’inizio ufficiale della stagione, previsto a Novembre, e che servirà anche a dare ulteriori indicazioni allo staff tecnico sulla crescita del gruppo.

Il programma prevede l’esordio della GENEA Lanzara alle ore 16 contro il Sannio, seguito dal confronto tra Sannio e Serra Fasano alle 17:30. Gran finale alle 19, quando i salernitani torneranno in campo per misurarsi con i pugliesi del Serra Fasano, in una sfida che promette spettacolo ed emozioni.

“Queste prime settimane di lavoro sono state molto intense e mi hanno dato segnali molto positivi", le parole di coach Nicolas Balogh. "La squadra si sta allenando con grande entusiasmo, i ragazzi hanno tanta voglia di crescere e di mettersi in gioco. È naturale che ci sia ancora molto da fare, ma noto giorno dopo giorno dei passi avanti significativi sia sul piano tecnico che su quello mentale. Adesso c’è grande attesa per il test di sabato: sarà un’occasione importante per confrontarci con avversari di livello e per capire a che punto siamo del nostro percorso. Non vediamo l’ora di scendere in campo e iniziare a dare ritmo alle nostre idee di gioco”.