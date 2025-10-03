Jomi Salerno pronta alla sfida europea: alla Palumbo arriva il KHF Ferizaj Domani alle 18 è in programma la gara 1

Dopo quattro vittorie consecutive in campionato, la Jomi Salerno è pronta a tuffarsi nell’avventura europea. Le campionesse d’Italia in carica si preparano infatti ad affrontare il

KHF Ferizaj, formazione kosovara, nel Round 2 della EHF European Cup, in programma presso la Palestra Palumbo di Salerno.

Il momento in casa Jomi è particolarmente positivo: la squadra allenata da Leandro Araujo ha mostrato solidità, continuità e carattere in questo avvio di stagione, imponendosi con autorità nelle prime quattro giornate di campionato. Ora l’attenzione si sposta sul palcoscenico internazionale, dove la Jomi Salerno cercherà di confermare il proprio valore e di portare

entusiasmo anche oltre i confini nazionali.

Gli appuntamenti europei della Jomi Salerno sono fissati per sabato 4 ottobre alle ore 18:00 con la disputa di Gara 1 e per domenica 5 ottobre alle ore 18:00 con la disputa di Gara 2,

entrambe alla Palestra Palumbo di Salerno.

La Jomi Salerno chiama a raccolta tutti i tifosi per sostenere la squadra in questa nuova avventura europea, con l’obiettivo di continuare a scrivere pagine importanti della propria

storia sportiva