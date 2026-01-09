Nuova trasferta vietata. Il Prefetto della provincia di Catania in vista della gara Catania-Cavese, in programma Domenica 11 Gennaio Ore 14,30 presso lo Stadio “Angelo Massimino”, ha decretato la chiusura del Settore Ospiti ed il divieto di vendita dei tagliandi nei restanti settori dello Stadio ai residenti nella provincia di Salerno. Un nuovo stop dunque per i tifosi metelliani, con la Cavese che sarà costretta ad affrontare una delle trasferte più difficili senza il calore del proprio pubblico.
Cavese, nuovo stop per i tifosi: niente trasferta a Catania
Semaforo rosso per la presenza dei metelliani al Massimino
Cava de' Tirreni.