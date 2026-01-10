Cavese, Prosperi verso Catania: "Tante assenze, servirà spirito e mentalità" Il tecnico con gli uomini contati al Massimino: "Affrontiamo una big della C, pesano le defezioni"

Uomini contati. Per la Cavese la trasferta di Catania arriva nel momento peggiore. Fabio Prosperi presenta la sfida del Massimino, contro una big del campionato: “Affrontiamo una squadra che deve vincere il campionato al pari di Benevento e Salernitana. Ci attendiamo un avversario che vorrà metterci sin dal primo minuto, motivato dall’obbligo di fare la partita per lanciare segnali anche alla luce della classifica. Servirà per loro fare una partita gagliarda e ci toccherà saper rispondere colpo su colpo, affidandoci al nostro spirito, alla voglia di confermare quanto fatto in settimana. Poi, anche alla luce della situazione, strappare punti sarebbe sorprendente. Inoltre si andrà in uno stadio che ha fatto la serie A. Qualche giovane potrebbe subire la pressione ma dovremo essere bravi a resistere con solidità e compattezza, cercando di giocarci le nostre chance”.

Tante le assenze per Prosperi. Mancheranno Cionek, Diarrassouba, Luciani e Macchi, gli ultimi due per infortunio. "Sto valutando se cambiare volto alla Cavese, nella gestione della partita saranno assenze pesanti. A queste si aggiungono anche le condizioni non ottimali di Munari e Sorrentino”. A disposizione per Prosperi anche l’arrivo di Visconti: “Parliamo di un calciatore molto funzionale per questa squadra perché è un ragazzo serio ma soprattutto molto duttile, abile a poter agire in tutti i ruoli in mezzo al campo”.