Ennesimo divieto di trasferta. Arriva un’altra tegola per i tifosi della Cavese. La sfida con il Giugliano di domani sera non avrà gli affezionati agli aquilotti. Il Prefetto della provincia di Napoli ha decretato il Divieto di vendita dei tagliandi ai residenti nella provincia di Salerno. Al De Cristofaro dunque mancherà il calore del tifo blufoncè, alle prese con un nuovo divieto di trasferta.
Giugliano-Cavese, nuovo stop per i tifosi metelliani
Ennesimo divieto di trasferta per i cuori blufoncè
Cava de' Tirreni.