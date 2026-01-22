Basket, A2. Scafati, dopo il ko con Pistoia subito testa a Bologna La squadra dell’Agro è uscita sconfitta dallo scontro diretto

Una gara dai due volti per la Givova Scafati: in partita e con chiari segnali di poter conquistare il successo nel primo tempo; abulica e senza intensità nella ripresa, lasciando il proscenio alla Libertas Livorno che porta a casa il risultato con il punteggio di 78-62. Un totale black out nel terzo quarto, con soli 6 punti realizzati: ovvero un solo canestro su azione, dopo nove minuti di tentativi falliti, e quattro liberi.

Poco meglio nell’ultimo periodo, 13 i punti messi a segno. Ma con una difesa totalmente in bambola. A completare la serata negativa, una prestazione sotto tono di Walker. Che ha messo a segno il suo primo canestro, dei due totali, dopo 29 minuti di gioco. Ma non c’è tempo per leccarsi le ferite, domenica alla Beta Ricambi Arena – PalaMangano arriva la Fortitudo Bologna.

Libertas Livorno - Givova Scafati 78-62 (21-24, 23-19, 17-6, 17-13)

Livorno: Woodson 17, Genti n.e., Tiby 24, Valentini 7, Fantoni 2, Gubinelli n.e., Tozzi 4, Filloy 4, Piccoli 5, Penna 5, Possamai 4, Filoni 6.

Head coach Andrea Diana, assistente Iacopo Venucci.

Givova Scafati: Walker 4, Chiera, Iannuzzi 4,Mollura 9, Allen 15, Italiano 7, Mascolo 13, Bartoli 4, Pullazi 5, Caroti 10.

Head coach Frank Vitucci, assistente Alberto Mazzetti.