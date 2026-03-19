Salernitana, Cosmi accelera: prove generali all’Arechi. E Achik recupera Nuova sgambatura nel Principe degli Stadi. Buone notizie dall'infermeria

Una nuova consuetudine. Serse Cosmi non vuole lasciare nulla al caso. La marcia d’avvicinamento verso i playoff già iniziata obbliga a dover valutare ogni aspetto. La sua Salernitana va di corsa, deve accelerare il percorso di acclimatamento con il nuovo allenatore. Il successo di Crotone ha ridato sorrisi e soprattutto ha permesso alla Bersagliera di riprendersi il terzo posto in classifica, fondamentale in ottica playoff. Col Team Altamura servirà centrare il terzo successo di fila, dare un segnale al proprio campionato.

Sgambatura all’Arechi

Per Cosmi conta dunque lavorare anche sugli aspetti tattici. E il tecnico chiederà supporto anche all’Arechi. Domani mattina, alle ore 10:00, la squadra scenderà in campo in un Principe degli Stadi insolitamente vuoto per provare uomini e schemi. Una consuetudine per Cosmi che si aggrappa ad ogni aspetto per poter affinare l’intesa con il suo gruppo. Un sospiro di sollievo arriva da Achik: il numero sette ha smaltito la febbre e viaggia verso una nuova maglia da titolare. Ancora a parte Carriero, Inglese e Brancolini. Fuori anche Arena.