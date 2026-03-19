Cavese, col Foggia con la spinta di tutti: iniziativa per gli studenti Il club chiede il massimo supporto in uno scontro diretto vitale per il discorso salvezza

Uno scontro diretto pesantissimo per blindare la serie C. La Cavese vuole un altro squillo salvezza. Domenica alle ore 12:30 al Simonetta Lamberti arriverà un Foggia in crisi nera, ultimo in classifica con 22 punti e alle prese con l’incubo retrocessione. Una chance d’oro per i metelliani che vogliono dare una sterzata significativa alla rincorsa alla permanenza in serie C in una sfida che si preannuncia infuocata.

L’iniziativa

Per questo motivo, nelle ultime ore il club metelliano ha deciso di lanciare una nuova iniziativa per allargare la platea di tifosi attesa domenica al Simonetta Lamberti. Ecco “dalla classe agli spalti”, la proposta dei campani di invitare gratuitamente gli alunni dei plessi scolastici cittadini elementari e medie nel settore Distinti dello Stadio “Simonetta Lamberti”. Anche in occasione del match di domenica ci sarà dunque la possibilità per i giovani supporters di sostenere la Cavese in un momento topico della stagione.