Giugliano-Cavese 0-0, un super Boffelli salva i metelliani Il portiere disinnesca un rigore di Baldè ed evita il ko. Aquilotti in zona playout

Un pari che non serve per tirarsi fuori dalla zona playout. La Cavese impatta a Giugliano (0-0), rischia e soffre ma si salva e resta imbattuta. Provvidenziale Boffelli, protagonista del calcio di rigore parato nel cuore del secondo tempo. I metelliani interrompono la striscia di due sconfitte di fila e salgono a quota 22 punti.

Prosperi riparte dal 3-5-2 sacrificando Fella, inizialmente in panchina, con Ubaldi e Orlando in attacco. La partita si apre con l’espulsione di Cionek cancellata dall’Fvs (8’). La partita fatica ad accendersi, con la Cavese che crea i pericoli maggiori: Ubaldi si fa fermare da Greco (26’), Loreto spreca il diagonale (30’), Greco è ancora super su Ubaldi (32’). La ripresa si apre con il penalty per il Giugliano: tocco di mano di Nunziata punito con il rigore. Baldè si presenta dal dischetto ma Boffelli è super (56’). Il Giugliano si riversa in attacco e prova a spingere. Ogunseye calcia fuori (65’), Egharevba non trova i pali di Boffelli (68’). Egharevba diventa una spina nel fianco ma spreca da buona posizione (78’). Nel finale Boffelli è straordinario su Prado (87’), mentre è clamoroso l’errore di Volpe (93’).