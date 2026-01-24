Roller Salerno, grido d'allarme: "Così cancellate 40 anni di storia" Dal 1° febbraio la società salernitana si ritroverà senza il Palatulimieri

“Non cancellate una storia lunga 40 anni”. è il grido d’allarme lanciato dalla Roller Salerno, società degli sport rotellistici che dal 1° febbraio si troverà senza una struttura dove poter praticare le sue attività. Il Comune di Salerno, infatti, ha comunicato al sodalizio di Piazza Santelmo che il “Palatulimieri” dovrà essere consegnato alla Regione Campania per consentire l’avvio dei lavori propedeutici alla realizzazione dello stadio Volpe. Il progetto voluto da Palazzo Santa Lucia, infatti, prevede la realizzazione di uno stadio provvisorio che dovrà ospitare le partite della Salernitana durante il maxi-restyling dello stadio Arechi.

Il “Palatulimieri”, dunque, dovrà essere abbattuto e ricostruito. Ma nel frattempo oltre 200 atleti si troveranno senza una “casa” nella quale allenarsi. “In questi mesi nessuno si è interessato del dramma che stiamo vivendo”, hanno detto in conferenza il presidente Giuseppe Giudice, insieme ai dirigenti Massimo Giudice, Giovanni Melillo e Giuseppe Durante.

“Abbiamo cercato soluzioni alternative per proseguire almeno l’attività giovanile ma non abbiamo avuto risposte. Siamo pronti a promuovere un tavolo sportivo per rappresentare alla futura politica cittadina le esigenze delle realtà sportive. Nel frattempo, però, serve una soluzione per non cancellare 40 anni di storia. Siamo una delle realtà che ha dato più lustro a questa città ma sembra che questo non importi a nessuno”.