Basket A2. C’è la Fortitudo Bologna, nuovo esame per la Givova Scafati Bushati: "Abbiamo l’opportunità di cancellare la sconfitta di mercoledì"

La sconfitta di Livorno, che ha interrotto una striscia di sei vittorie consecutive, è già archiviata. Domenica (25 gennaio, palla a due alle ore 16) c’è la Fortitudo Bologna alla Beta Ricambi Arena - PalaMangano. Per una Givova Scafati che sta scalando impetuosamente la classifica, la sfida contro la “F” rappresenta un nuovo esame di maturità. La scossa per continuare quel percorso prolifico segnato dall’arrivo in panchina di coach Vitucci.

“Dopo lo stop nel turno infrasettimanale, nel quale abbiamo pagato un terzo e quarto periodo deficitari – rileva Franko Bushati, general manager della Givova – c’è subito la possibilità di riprendere il nostro cammino. Che, nelle ultime 13 gare, ha fatto registrare 11 vittorie. Giochiamo contro una big di questo campionato, una società unica come la Fortitudo Bologna. Sono convinto che la squadra si farà trovare pronta per questo impegno, in una bellissima cornice con un palazzetto pieno di tifosi. Abbiamo l’opportunità di cancellare la sconfitta di mercoledì ma, soprattutto, di consolidarci in una classifica che ci vede nelle zone alte”.

Bologna è appaiata in classifica alla Givova Scafati, a ridosso delle prime. I felsinei sono reduci da due vittorie consecutive nel doppio turno casalingo contro Mestre e Urania Milano. Coach Attilio Caja, Matteo Imbrò e Paulius Sorokas sono gli ex della gara. Con la Fortitudo che, oltre al lungo lituano e al play italiano, ha giocatori di tecnica e solidità come Fantinelli, Perkovic, Sarto e Anumba.