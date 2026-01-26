Pallamano A1. Jomi Salerno, non basta il cuore: vince ma saluta l’Europa Le salernitane penalizzate dalla differenza reti

Una Jomi Salerno dal cuore enorme supera l’Hazena Kynzvart per 32-29, ma deve dire addio all’EHF European Cup a causa della differenza reti che premia le ceche, qualificate ai quarti di finale. Resta però una prestazione maiuscola per le ragazze di coach Chirut, che escono dalla competizione a testa altissima, con la consapevolezza di aver fatto davvero tutto il possibile per centrare l’impresa.



L’avvio di gara è favorevole all’Hazena, che dopo 5 minuti conduce 6-3, ma con il passare dei minuti Salerno cresce d’intensità e lucidità. Al 14’, il gol di Andriichuk ristabilisce la parità sul 7-7, segnando di fatto l’inizio di un’altra partita: una Jomi meno contratta, più determinata e sempre pienamente dentro il match.



Nel finale di primo tempo le campane accelerano e, a 30 secondi dall’intervallo, si portano avanti 17-13; un rapido break di 2-0 delle ceche fissa però il punteggio sul 17-15 alla sirena.



Nella ripresa Salerno mantiene il controllo: al 40’ è avanti 22-20, mentre l’Hazena resta aggrappata alla gara grazie ai gol di Marija Bozovic. Al 45’, sul 23-22, la Jomi ha due clamorose occasioni in contropiede con Gislimberti e ancora Andriichuk, ma l’estremo difensore ceco Adela Srpova sale in cattedra con due interventi decisivi, negando l’allungo.



La sfida prosegue sul filo dell’equilibrio fino ai minuti finali, quando Salerno trova l’allungo decisivo e chiude sul 32-29. Una vittoria che non basta per il passaggio del turno e che lascia inevitabilmente qualche rammarico, ma anche orgoglio e consapevolezza per il percorso compiuto.



Premiate a fine partita Antonella Piantini e Adela Srpova come migliori giocatrici dell'incontro. Ora testa al campionato: all’orizzonte la sfida contro Ferrara.



JOMI SALERNO: Mangone 2, Dalla Costa, Lepori, Rossomando 2, De Santis, Woller 5, Danti, Lanfredi, Lauretti Matos 3, Nukovic 7, Ateba 9, Gislimberti 1, Andriichuk 3, Gomez, Piantini ALL. ADRIAN CHIRUT



HAZENA KYNZVART: Konigova 1, Tesarova, Skacelova, Vavrova 2, Michalcova 2, Dresselerova 2, Bozovic 7, Srpova, Rampova, Buchtova, Filipkova, Kapusniakova 4, Hejkalova 5, Martins Schneider 6. ALL PETER SABADKA