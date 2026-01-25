Solidarietà, anche la Curva Sud Siberiano sostiene "Il Sorriso di Samuele" L'appello lanciato dal tifo granata per una nobile causa

Il piccolo Samuele è un nome che resterà nel cuore di tutti. Un bambino che ha avuto la forza di combattere contro la sua malattia rara, che, purtroppo lo ha strappato alla sua famiglia a soli 9 anni.

Samuele, però, ha insegnato cosa vuol dire lottare per vivere, per sorridere, non arrendersi mai. Una battaglia sposata anche dagli ultras della Curva Sud Siberiano della Salernitana che hanno deciso di devolvere una parte del ricavato della lotteria di Natale (1400 euro) e, in occasione della prossima partita, casalinga, daranno ancora maggiore impulso a questa sfida.

IL SORRISO DI SAMUELE

“Il Sorriso di Samuele”, è una campagna solidale ideata per trasformare una perdita così innaturale in un gesto concreto di cura, preservando la sua memoria e guardando al futuro.

Samuele Marcelli era un bambino di Polla ed aveva solo nove anni che "ha affrontato una prova durissima, è stato maestro di coraggio e un faro per tutti coloro che hanno avuto il privilegio di incrociare il suo sorriso”.

La stessa forza e bellezza che mamma Giulia, papà Giuseppe e il fratello Antonello nel momento in cui elaborando il dolore immenso che la perdita di un figlio può generare, hanno deciso di non chiudersi in sé stessi. Ma per onorare la memoria di Samuele e dare continuità alla sua forza hanno deciso di promuovere ed essere testimonial ed ambasciatori di una campagna di crowdfunding, organizzata e gestita direttamente dall'ospedale Gaslini di Genova, finalizzata ad un obiettivo ambizioso e vitale: raddoppiare i posti letto del "Guscio", l'hospice dell'istituto Giannina Gaslini di Genova.

Il “Guscio dei bimbi” luogo simbolo dell’accompagnamento, dell’ascolto nel momento più difficile e sofferente della vita.

Il “Guscio” è un luogo meraviglioso dove l’accoglienza e la cura diventano un abbraccio per i bambini e le loro famiglie nei momenti più complessi e tutto questo grazie a un team amorevole gestito in modo scrupoloso ed attento dal dott. Luca Manfredini primario del reparto. Sostenere, supportare e realizzare questo progetto significa garantire che nessun genitore debba affrontare la malattia del proprio figlio in solitudine, offrendo conforto e supporto clinico di eccellenza.

Sostenere questo progetto significa dare certezza che nessun bambino nessun genitore nessuna famiglia resti sola nel proprio dolore in un momento tanto difficile. Un progetto che non è solo una raccolta di fondi ma che racchiude un significato più ampio l’idea che il dolore non deve essere fine a sé stesso ma da un dolore immenso può nascere un amore altrettanto grande che unisce lenisce e dona serenità.

C’è la voglia che Samuele venga ricordato e il suo ricordo non venga disperso ma diventi lo strumento capace di generare quella solidarietà e quella voglia di condividere di cui noi tutti dobbiamo nutrirci.

Abbiamo conosciuto la straordinaria famiglia di Samuele e abbiamo deciso di sposare e condividere il loro sogno e aiutare a realizzare il loro progetto.

E dobbiamo farlo tutti, indistintamente non gli ultras, non i tifosi ma ogni persona che si rivede nella bellezza e nella potenza di questo gesto.

Al link seguente: https://donaora.gaslininsieme.org/samuele/ è possibile effettuare la donazione che diventa immediatamente visibile nel prospetto di quanto raccolto.

I Metodi di pagamento disponibili sono: Bonifico, Carta di credito / Google Pay / Apple Pay Paypal

BENEFICI FISCALI: Per le Persone fisiche è prevista una detrazione al 30% con tetto a 30.000€ o in alternativa deduzione nel limite del 10% reddito complessivo dichiarato.

Per le Aziende e altri soggetti con reddito d'impresa: deduzione nel limite del 10% del reddito complessivo dichiarato.

Oltre ciò, in occasione della prossima partita in casa saranno presenti delle cassette per la raccolta e chi volesse contribuire può farlo in questo modo. Ci occuperemo, poi noi successivamente di rendicontare quanto raccolto renderlo pubblico e procedere ad effettuare il bonifico direttamente all’Ospedale Gaslini. La curva sud siberiamo devolve una parte della lotteria di natale pari a 1.400.

"Il sorriso di Samuele dovrà diventare il nostro sorriso", il messaggio del tifo granata.