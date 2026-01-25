Sorrento-Salernitana 0-2, Serpini: "Battuti da ingenuità" Il tecnico dei rossoneri: "Nessun rimpianto, Salernitana è una grandissima squadra"

Cristian Serpini, allenatore del Sorrento, ha commentato il ko con la Salernitana per 0-2: “Sconfitta che brucia. Nel primo tempo abbiamo provato a contenere una squadra molto forte. Ci sono state delle sbavature. Dobbiamo crescere in quell’aspetto ma anche sotto il profilo tecnico perché anche alzando il baricentro non siamo mai riusciti ad essere pericolosi. Non ho rimpianti perché abbiamo messo tanto impegno, cercare di lavorare sui dettagli come in occasione della lettura del secondo gol. Purtroppo dobbiamo togliere delle incertezze perché sotto il profilo dell’impegno sono stati encomiabili”.

Sulla prova della Salernitana, Serpini non ha dubbi anche sulla potenziale corsa al primato della Bersagliera “La Salernitana è una grandissima squadra. Non sai mai chi gioca, ha un attacco formidabile e rapido. Sono convinto che da qui alla fine della stagione se la giocherà per la vittoria”.