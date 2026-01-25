Sorrento-Salernitana 0-2, Carriero: "Gruppo unito e responsabile: noi ci siamo" Il mediano commenta il successo di Potenza: "Stiamo migliorando, dal mercato tante risorse"

“Il gap è di sei punti da Benevento e Catania ma noi lotteremo fino alla fine”. Giuseppe Carriero tira il fiato. Mediano di rottura, l’ex Trapani è stato tra i più continui in casa Salernitana nel successo sul Sorrento (0-2): “Stiamo cercando di dare continuità alle buone prove che stiamo facendo. Anche con il Cosenza è mancata solo la vittoria. Stiamo migliorando, ci sono tanti nuovi che si stanno integrando ma che hanno trovato un gruppo unito, con senso di appartenenza. Si vede dai gol, dalle esultanze. Ci prendiamo questa vittoria e poi penseremo al Giugliano, cercando di migliorare ancora. Quando sono arrivato eravamo in pochi, ora invece si può alzare il livello anche in allenamento”.

“Rosa si sta completando”

Tra la luce di Lescano e la solidità di Gyabuaa, spunta anche la prova dell’ex Trapani, con Carriero che applaude una squadra in corsa di definizione e piena zeppa di qualità: “La rosa si sta completando. Oggi Lescano e Gyabuaa ci hanno dato tanto. Noi siamo stati bravi a tenere i pali inviolati. La strada è quella giusta. Personalmente sto cercando di dare tutto quello che ho, mettendo in campo sacrificio e carattere, anche sacrificando lucidità, pur però di vincere perché voglio aiutare la squadra, voglio dare carattere, attenzione e mentalità”.

“Nel campionato di C ci sono tante insidie”

Carriero ha completato la mediana con De Boer e Gyabuaa: “Ci siamo mossi bene, sono calciatori che hanno dimostrato di avere qualità. Va sottolineato anche chi non c’era oggi ma che ha dato tanto. Personalmente ho trovato la strada spianata. Ora tutti insieme vogliamo giocarcela fino alla fine, superando tante insidie che ci sono in serie C, come su un campo come quello di oggi molto scivoloso”.