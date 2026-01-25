Sorrento-Salernitana 0-2, Arena: "Prova solida, lotteremo fino alla fine" Il difensore si prende gli applausi: "Siracusa è stato un duro colpo, il gruppo mi è stato vicino"

Esordio convincente dal 1’. Matteo Arena ha commentato Sorrento-Salernitana 0-2: “Vittoria, clean-sheet, primo successo con due gol di scarto. Meglio di così non poteva andare. Siamo partiti bene, soprattutto nei primi 35’ in cui abbiamo creato con pericolosità. Dopo il gol abbiamo protetto il risultato rischiando un po’ ma nella ripresa abbiamo legittimato il vantaggio. Abbiamo fatto una prova positiva, con una prestazione importante anche sotto il profilo tecnico”. Ora che Salernitana bisogna aspettarsi? “Siamo una squadra che ha tante alternative. Ci auguriamo possa essere l’inizio di un nuovo ciclo. Siamo stati convincenti e dobbiamo continuare così. Siamo condannati a vincere, è presto per dire che siamo fuori dalla corsa alla B diretta”.

“Siracusa mi ha ferito, il gruppo mi è stato vicino”

Migliora l’intesa con Capomaggio e Berra: “Si possono cambiare moduli ma con i principi che sono solidi è più facile per tutti subentrare e dare il meglio”. Una prova positiva dopo un esordio choc: “L’espulsione di Siracusa mi aveva tagliato le gambe. Non era stato l’esordio che desideravo: avevo entusiasmo, voglia di impormi e quel rosso mi ha fatto male. Nel gruppo nessuno mi ha fatto pesare il cartellino rosso, anzi mi ha teso la mano. Quella di Siracusa è stata davvero una brutta prova, in una partita dopo la sosta che è sempre un’incognita. Poi in C si può perdere facilmente, ci sono sempre tante insidie”.