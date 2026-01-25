Sorrento-Salernitana 0-2, Raffaele: "Vittoria da squadra che ci crede" Il tecnico: "Da tre partite abbiamo ritrovato solidità. Lescano? Premiato col gol"

“Catania e Benevento corrono, noi lotteremo fino alla fine”. Giuseppe Raffaele sorride per la vittoria della Salernitana sul Sorrento (0-2): “Sono soddisfatto perché è vittoria di una squadra che ci crede. Abbiamo messo in campo qualità, tenacia, voglia di vincere. Continuiamo a correre in trasferta e dobbiamo essere un rullo compressore in casa”. Poi l’analisi sulla prestazione: “Siamo stati equilibrati in tutta la partita, attaccando fino al gol e poi gestendo. Potevamo chiudere prima la partita, poi il 2-0 è arrivato. Ci tenevo a chiudere prima la partita, anche io vorrei vincere senza soffrire. Ora stiamo integrando i nuovi che sono arrivati con entusiasmo. Ci godiamo questa vittoria e pensiamo al Giugliano”.

“Lescano ha fatto bene”

Importante l’apporto anche di Lescano, gol e assist per l’argentino al debutto: “Facundo è un calciatore che conosco già. Si è messo a disposizione della squadra ed è stato premiato col gol dopo il palo e dopo averne sbagliato uno nel finale. Da tre partite abbiamo trovato equilibrio. Dopo Siracusa abbiamo ritrovato energia, voglia di rialzarci ed equilibrio. Ora dobbiamo pensare al Giugliano”. Bene anche l’apporto di Arena e Gyabuaa: “E’ un input che è arrivato alla squadra e che deve essere confermato nelle prossime partite. La società, il direttore hanno fatto un lavoro importante a gennaio, in un mercato che non è facile. La reazione della squadra è stata importante, in una gara che poteva essere trappola”.