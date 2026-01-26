Salernitana, che debutto per Lescano: gol e coro, il bomber si è preso i granata La 'prima' di Lescano si chiude tra gli applausi: i granata hanno il proprio 'uomo in più'

Su quel tentativo a tu per tu con Del Sorbo sparato sul corpo del portiere del Sorrento nei minuti finali di Sorrento-Salernitana, con il risultato ancora in bilico, qualcuno ha mugugnato. Facundo Lescano aveva riacceso vecchie vibes di bomber tutt’altro che freddi sotto porta pronte già ad esplodere. L’argentino però ci ha messo un paio di minuti per farsi perdonare: è piombato sull’assist di Liguori e con una girata da centravanti vero ha spiazzato il portiere del Sorrento sul palo più lontano ed è ritornato a sorridere. La corsa verso la bandierina, l’esultanza alla Steph Curry per mandare i titoli di coda su una partita preziosa, accompagnata dall’obbligo della Salernitana di doverla vincere senza sbavature. Così è stato, grazie anche alla prova da bomber vero di Lescano.

Prestazione maiuscola

“Debutto migliore non poteva esserci”, raccontano i compagni di squadra. Il sorriso che segna il volto di Lescano nel post-partita è difficile da nascondere. La Salernitana riprende a correre, tiene il passo del tandem di testa Benevento-Catania, e si aggrappa anche al suo “uomo in più”. In novanta minuti in cui regge fisicamente seppur centellinando le energie, fa tutto Lescano: colpisce un palo da ottima posizione, poi si fa perdonare con la sponda vincente per Villa. I due si cercano, si trovano, con il mancino che serve più di un pallone invitante per il centravanti albiceleste. Infine il gol del 2-0, la prima gioia in granata. Questione di qualità, quella fondamentale per sognare. L’appuntamento ora è all’Arechi con il Giugliano, il primo abbraccio con la tifoseria granata dopo il debutto che lascia ben sperare.