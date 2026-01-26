Salernitana, fisicità e strappi: Gyabuaa si prende il centrocampo Ottimo esordio per l'ex Atalanta Under 23. E Raffaele ora ha tante scelte in mediana

Nell’ombra ma dominante. Facundo Lescano si prende la scena con il gol e l’assist che indirizza il match con il Sorrento. Emmanuel Gyabuaa però ruba l’occhio. Il centrocampista, arrivato dall’Atalanta Under 23 in settimana e al debutto con la maglia della Salernitana, è stato lanciato dal 1’ con il Sorrento nel cuore della mediana. L’ex Under 20 della nazionale si è posizionato al centro del terzetto in mezzo al campo, agendo da vertice basso. La prova di Gyabuaa è stata scintillante: il calciatore è stato prezioso in fase d’impostazione, facendo girare il pallone e dando un contributo importante alla manovra. Prezioso anche con diverse uscite palla al piede, come in occasione dell’azione personale conclusa con l’assist per Lescano, fermato da Del Sorbo in uscita. Fisicità e solidità anche in fase di non possesso, schermando i pericoli e limitando le azioni difensive.

Nuove certezze in mezzo al campo

Nelle gerarchie di Raffaele Gyabuaa ora si candida a pilastro nel 3-5-2. Da capire come vorrà gestire il possibile ritorno di Capomaggio in mezzo al campo. L’argentino è stato impeccabile nel ruolo di centrale difensivo ma il ritorno a pieno regime di Golemic potrebbe favorire l’avanzamento del mediano ex Audace Cerignola nel ruolo di mezzala, lasciando Tascone, Carriero e De Boer a duellare per il ruolo di interno. Un’abbondanza che finalmente permette a Raffaele di poter contare su tante pedine e soprattutto su qualità diverse.