Basket A2. Salerno in Toscana in emergenza. Somma: «Crediamoci» Il patron delle granatine non molla: «Voglio salvarmi»

Piove sul bagnato in casa Salerno Basket ’92 ma il patron Angela Somma non intende mollare di un millimetro. Le granatine sono ultime in classifica con 4 punti, in condominio con la Terme Salus Ants Viterbo, ma le partite da giocare sono ancora dieci fino al termine della regular season ed il tentativo di agguantare i playout per poter ambire ad una salvezza in A2 è ancora fattibile. Tuttavia, non arrivano buone notizie dall’infermeria. Coach Di Lorenzo, infatti, non potrà contare su Nicoletta Scolpini e Sara Valentino fino al termine della stagione. Le due giocatrici sono vittime di seri infortuni che le costringeranno a stare lontane dal parquet per qualche mese. A loro si aggiunge l’infortunio muscolare per la giovanissima Sara Pappagallo.

La partita in casa della Polisportiva Galli San Giovanni Valdarno dunque, in programma domani – sabato 31 gennaio – alle 18 al PalaGalli della cittadina toscana, sarà ancor più proibitiva. Le avversarie viaggiano infatti spedite nelle zone alte di classifica (quarto posto, 20 punti) e il Salerno Basket ’92 si ritroverà con un organico ridotto all’osso. Giacomo Russo di Firenze e Andrea Mammoli di Perugia sono gli arbitri designati a dirigere l’incontro.

“Tutto ciò che ci sta accadendo da inizio anno credo che avrebbe abbattuto un toro, però io non intendo mollare. Credo nella salvezza e farò tutto quello che sarà possibile, anche l’impossibile per provare a raddrizzare la stagione. Oltre alle partenze di quattro giocatrici a metà stagione, i tre infortuni seri ci indeboliscono ancora di più e vorrei augurare una pronta guarigione alle nostre Scolpini, Valentino e Pappagallo, tre ragazze straordinarie. Tanti al mio posto si arrenderebbero ma per me non è finita, voglio salvarmi e portare la nave in porto”, afferma Angela Somma, sempre battagliera.

Il Salerno Basket ’92 vive un momento complicato e, dopo aver ingaggiato il terzo allenatore in stagione, potrebbe cambiare ancora pedine in organico, a causa dei tanti problemi fisici. Il patron continua: “Abbiamo ingaggiato Jacimovic e Pupkeviciute nel giro di una settimana, con tutti i rischi del caso per via del fisiologico ambientamento che è sempre necessario per le giocatrici straniere. In seguito abbiamo tesserato Martines, giocatrice che conosce la categoria. Purtroppo sembra che quando le cose iniziano male possano andare addirittura peggio. Stiamo provando ad ingaggiare nuove giocatrici per fare l'impresa. La Serie A2 è un traguardo raggiunto grazie ai miei sacrifici e non la mollerò così facilmente. Io ho sempre il fuoco dentro e chiedo alle mie ragazze che ancora sono qui di crederci fino all'ultimo secondo”. Parola di Angela Somma.