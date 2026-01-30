Pallamano A1. La Rari Nantes riparte: esame contro Pro Recco Domani alle 18.30 i salernitani sfidano la capolista

Dopo oltre un mese di pausa riparte il campionato di serie A1 maschile. La Rari Nantes Nuoto Salerno riprende il proprio cammino sabato 31 gennaio 2026, con una trasferta proibitiva: alle ore 18:30, alla Piscina Sciorba di Genova, i giallorossi affronteranno la Pro Recco, capolista a punteggio pieno e punto di riferimento della pallanuoto internazionale.

Sfida dal coefficiente di difficoltà massimo, che si presenta come un ottimo test per misurare il lavoro svolto durante la sosta e per preparare al meglio i prossimi appuntamenti decisivi. Il pensiero corre già a sabato 14 febbraio, quando la Rari farà il proprio esordio “casalingo” a Santa Maria Capua Vetere, campo che ospiterà le gare interne della stagione, a seguito della chiusura della Simone Vitale, nello scontro diretto contro il Circolo Canottieri Napoli.

Il precedente dell’andata alla Vitale si era chiuso sull’8-22 in favore dei liguri, formazione che finora non ha concesso nulla lungo il proprio percorso. Durante la lunga pausa per gli Europei, la squadra ha proseguito la preparazione allenandosi in maniera itinerante tra le diverse strutture disponibili sul territorio.

Le parole alla vigilia del match del tecnico Christian Presciutti: «Finalmente si rinizia! Il nostro approccio a questa prima giornata, contro la Pro Recco, sarà vissuto come una bella occasione di crescita sia individuale che di squadra.

Affrontare una squadra del genere è sempre una fortuna al di là del risultato. Abbiamo lavorato molto bene insieme al nostro preparatore atletico Arnaldo Stanzione in questo lungo periodo di stop e i ragazzi stanno ritornando in forma in vista di questo nuovo campionato che ci attende».