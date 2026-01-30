Salernitana, De Boer si prende il centrocampo: la permanenza è vicina Il regista al centro di voci di mercato ma è ritornato centrale nell'idea tattica di Raffaele

“Resterei volentieri a Salerno ma nel calcio mai dire mai”. Il gol a Caravaggio in casa dell’Atalanta Under 23. Una stoccata fondamentale per permettere alla Salernitana di restare aggrappata al sogno serie B e consentire al mediano fiammingo di scrivere un altro capitolo della sua avventura in maglia granata. Kees De Boer si riprende la Salernitana. Il 2026, che si era aperta con la possibilità di una cessione, ora si è praticamente rovesciato. Il gol con l’Atalanta Under 23 è stata una liberazione dopo una prima parte di stagione difficile, con il lungo stop per l’infortunio al polpaccio rimediato a Casarano e un rientro a ritmo lento, con prestazioni lontane dallo standard degli ultimi anni.

Il mercato sullo sfondo

Un rendimento non all’altezza che aveva anche spalancato le porte all’ipotesi di un addio. Brescia, Arezzo e Pescara avevano chiesto il calciatore, con il ds Faggiano che aveva chiuso le porte ad una cessione se non dinanzi ad un’offerta da capogiro. Poi il cambio di marcia, la maglia da titolare, le certezze ritrovate. Con l’apporto di Gyabuaa e Carriero, anche col Sorrento De Boer è ritornato ad essere uomo d’ordine, anche con una ritrovata ‘gamba’ per provare a sorprendere gli avversari con gli inserimenti senza palla. Il club granata vuole continuare il matrimonio ma il mercato sa sorprendere. De Boer aspetta, la Salernitana intanto si affida al suo regista.