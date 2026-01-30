Salernitana, rush finale mercato: Faggiano lavora alle uscite Il direttore sportivo deve cedere i calciatori fuori dal progetto. Poi una possibile entrata

Prima le uscite, poi un possibile ultimo regalo di mercato. La Salernitana si prepara al rush finale di un calciomercato invernale che ha regalato non poche emozioni. Al momento, dopo l'ingresso di Lescano, i movimenti in entrata sono da considerare terminati. Eppure, la Salernitana vorrebbe privarsi dei calciatori fuori dal progetto tecnico di Giuseppe Raffaele per provare ad aggiungere ancora più qualità. Servono però due uscite. Gli occhi sono su Knezovic e Varone. Per il primo si va verso l'interruzione del prestito dal Sassuolo ma solo dopo aver trovato una nuova collocazione al croato. La Triestina è promessa sposa da settimane ma manca il placet definitivo. Per Varone invece c'è il Ravenna che è ritornato a bussare alla porta del mediano, separato in casa sin da inizio gennaio.

Un nuovo colpo in mediana

L'uscita dei due centrocampisti aprirebbero all'arrivo di una mezzala con grande qualità. Faggiano ha allacciato i contatti con Verre, giocatore avuto già alle sue dipendenze alla Sampdoria e che è reduce dall'esperienza con il Palermo terminata con lo svincolo dopo un rapporto arrivato ai minimi termini. Le richieste dello scuola Roma restano però importanti. Faggiano non abbandona l'idea Meazzi: la mezzala del Pescara è stato obiettivo anche vicino nelle scorse settimane prima della frenata. Possibile un nuovo assalto, con la Salernitana che resta ferma sul prestito con obbligo di riscatto in caso di promozione in B.