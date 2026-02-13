Cavese, Lamberti verso il sold-out. In serata prevista iniziativa dei tifosi Grande attesa per il derby. Questa sera una sorpresa per lo storico bomber De Tommasi

Un derby sentitissimo, atteso da 19 anni. La Cavese ritrova la Salernitana e per l’occasione si prepara a vestire il suo abito migliore. La corsa ai biglietti, nonostante le limitazioni imposte ai tifosi della Salernitana, viaggia su ritmi da capogiro. Si va verso il sold-out dell’impianto metelliano, interamente colorato di biancoblu. Previste comunque misure di sicurezza imponenti per evitare qualsiasi problema di ordine pubblico.

Per riscaldare l’attesa, la Curva Sud Catello Mari ha lanciato pochi minuti fa un invito per questa sera alle ore 19:19. “Alla vigilia di una gara sentita e importante per la salvezza, prima ancora che il campanile, ci ritroveremo questa sera all’esterno della Tribuna del Lamberti”. Il motivo è per rendere omaggio a Claudio De Tommasi, attaccante ex Salernitana e Cavese, in blufoncè dal 1979 al 1981, protagonista nella storica promozione in serie B: prevista l’inaugurazione di un murales a lui dedicato.