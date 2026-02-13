Cavese-Salernitana, scelto l’arbitro: fece arrabbiare i granata e i metelliani

Sarà Fabrizio Ramondino della sezione di Palermo a dirigere il match tra Cavese e Salernitana, in programma domani 14:30 in un Simonetta Lamberti che viaggia verso il sold-out. A coadiuvare il fischietto siciliano ci saranno gli assistenti Marco Pilleri della sezione di Cagliari e Lorenzo Chillemi della sezione di Barcellona Pozzo di Gotto. Il ruolo di quarto ufficiale è stato affidato a Lucio Felice Angelillo della sezione di Nola, mentre al Football Video Support (FVS) è stato designato Alessandro Marchese della sezione di Napoli.
Per Ramondino si tratta del secondo precedente con la Salernitana: il primo era arrivato nello scorso autunno, con il pari senza gol di Latina (0-0). Lasciò non pochi dubbi il possibile rigore in favore dei granata a seguito di un contatto all’interno dell’area di rigore del Latina tra Knezovic e De Ciancio non sanzionato nemmeno dopo revisione al Fvs. Anche un amarcord stagionale con la Cavese al debutto in campionato con il Sorrento: finì 0-0 con la rabbia di Prosperi per il gol di Sorrentino a tempo scaduto cancellato per fuorigioco.